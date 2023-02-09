"Леле? За моєю інформацією, його порекомендував Луческу хтось зі старих приятелів із Південної Америки. Він технічний гравець із непоганою реалізацією, досить цікавий. За останні три тижні наклепав солідно голів.

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Щодо Леле в мене багато запитань. Хлопцю 25 років, але ви ніде не знайдете інформацію, що він робив до 2022 року: де він грав, чим займався. Таке враження, що він жонглював десь апельсинами на пляжі. Але цього, виходячи з того, що я бачив на WhyScout, його навчили якісно", – зазначив Співаковський у Telegram-каналі ТаТоТаке.

Зауважимо, що Леле належть Профуте з третього дивізіону чемпіонату Бразилії, а виступає за Вольта Ретонда, де в 7 матчах відзначився 7 голами та 2 результативними передачами.

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