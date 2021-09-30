Підопічні ван Боммеля вели з рахунком 1:0, але на останній хвилинах отримали прикрий 11-метровий у свої ворота. Джошуа Гілявогі вибив м'яч з власного штрафного, після чого за інерцією зачепив ногу Еріка Ламели. Головний арбітр не відреагував, проте після підказки VAR подивився повтор і призначив пенальті, який реалізував Іван Ракітіч.

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Гілявогі отримав другу жовту картку і був вилучений. Форвард "вовків" Ваут Вегхорст теж був нагороджений "гірчичником" за надмірні емоції, а Максіміліан Арнольд не добирав слів після поєдинку.

"Не можна у Лізі чемпіонів призначити такі пенальті. Вольфсбург просто пограбували. Таке враження, що арбітри сьогодні вперше працювали з системою VAR. Рефері дивився лише фото, без відеоповтору. По фотографії таких 11-метрових можна призначити безліч", – цитує Арнольда Kicker.

Головним арбітром матчу був Георгій Кабаков із Болгарії. За VAR відповідав нідерландець Кевін Блом. Після двох турів Вольфсбург і Севілья мають по два очки.

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Відео моменту з призначенням пенальті:

Відео голів та огляд матчу Вольфсбург – Севілья 29 09 2021