Головний тренер Руха Іван Федик поспілкувався з журналістами після перемоги над Полтавою (2:1) у першому турі УПЛ.

– Гравці Руха раділи після фінального свистка, а ви – непохитний. Ви не дуже задоволені грою своєї команди?

– У перших матчах завжди дуже багато боротьби. Наш суперник – команда, яка тільки зайшла в УПЛ, вони хотіли себе показати. Знали, що буде дуже важко. Ми не показали якогось хорошого перфомансу, дуже хорошої гри, але зараз дуже було важливо саме здобути 3 очки.

Драматична перемога з автоголом і вилученням у відеоогляді матчу Рух – Полтава – 2:1

– Чуємо, як зараз радіють футболісти Руха в роздягальні (чутно гучну музику – прим.). Чи здивувала чимось вас Полтава?

– Полтава дуже агресивно грала. Всі наші атаки, які йшли між лініями, зупинялися за допомогою фолу, часто без карток ці фоли були. Тобто практично залишалася тільки гра за спиною, яку ми дуже погано використовували в 1-му таймі. Але команда дуже хороша, і я думаю, що звикнувши до ритму УПЛ, вони будуть набирати очки.

– Ви 70% ігрового часу провели на ногах і частенько висловлювали невдоволення рішеннями арбітрів. Як загалом вам суддівство сьогодні?

– Я вважаю, що всі спірні моменти були трактовані в нашу сторону, особливо те, що нам не дозволяли проводити атаки через гру між лініями, вони зупинялися всі фолами, часто ці фоли пропускалися. Таке було враження, що рефері супернику дозволяв це робити. Відповідно, на цьому ми, звичайно, наголошували, особливо, коли були дуже жорсткі підкати з ризиком завдання травми. Сама гра була дуже бойова й жорстка.

– Червона картка, на вашу думку, сильно вплинула на те, яким у підсумку став рахунок цього матчу?

– Для команди, яка грає 1 в 1 – це Полтава, – звісно, вилучення міняє всю гру в обороні. Але, з іншого боку, вони сіли низько і не залишали нам зон. Тому важко сказати, пішло це в плюс чи в мінус, – розповів Федик в інтерв'ю УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, Рух переміг Полтаву з рахунком 2:1. У наступному турі львів'яни зіграють проти Динамо.

Рух у більшості вирвав перемогу над Полтавою – дебютанти УПЛ відзначились у обох воротах