– Як прокоментуєш завершення співпраці з Чорноморцем?

– Ініціатива йшла від мене, тому що дві гри за сезон – занадто мало. Важко було в моральному плані перебувати в Одесі – через постійні обстріли, балістику, дрони. Ти недосипаєш регулярно, під час тренувань чули вибухи і не знали – це прильот або наша ППО спрацювала. Намагався викладатися на повну, але не завжди виходило.

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– Все логічно, якщо зважати на брак практики та постійний стрес.

– Таке враження, що Григорчук зробив мене винним в поразці від Колоса (0:2) в 2-му турі. Я визнаю помилки, зробив висновки, працював над цим, але після того я навіть мікрошансу не отримав.

Я спілкувався з Антоновим і Глущенком. Претензій взагалі ніяких до мене не було. Були відрізки, коли я добре виглядав на тренуваннях та зимових спарингах, але Григорчук був невблаганним.

– Що для себе взяв з цього етапу кар'єри?

– Було чого повчитися у тренера воротарів Чорноморця Андрія Глущенка, який по своїй програмі тренував, хоча я так само працював з Богданом Шустом в Інгульці та Андрієм Ковтуном в Олександрії.

Я залишив Одесу, набувши психологічної стійкості, адже доволі складно працювати під керівництвом Григорчука. Роман Йосипович – вимоглива людина, яка не випускає дрібниць. Може "нашвиряти" за будь-яку помилку на теоріях. Я вперше у своїй кар'єрі зіштовхнувся з таким тренером, – заявив Білик в інтерв'ю Українському футболу.

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