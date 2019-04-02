"Таке відчуття, ніби тренер Динамо – расист", – вболівальники Сан-Паулу прокоментували трансфер Че Че

Вболівальники Сан-Паулу по різному відреагували на перехід Че Че до бразильської команди.

Користувач Satif вважає, що Хацкевич має упереджене ставлення до бразильців: "У мене таке відчуття, що головний тренер Динамо расист або просто не любить бразильців. Посудіть самі, в київському клубі три бразильця, які влітку прийшли за солідні суми. Але всі три майже не виходили на поле.

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Можливо, з расизмом я погарячкував, тому що довести це складно, але певна лінія поведінки проглядається. Подивіться, Че Че при першій нагоді йде з Динамо, про Буено і Сідклея наша преса теж писала на кшталт, що вони хочуть піти. Хіба це не дивно, що всі троє хочуть піти через півроку?"

Користувач Revelao вважає перехід Че Че до Сан-Паулу вдалим: "Найкращий трансфер – це коли головний тренер сам просить йому купити якогось футболіста. По-перше, він потім відповідає за цього гравця, а не ниє, що йому купили незрозуміло кого.

По-друге, головний тренер розуміє, як використовувати футболіста, якого він сам попросив купити. Він розуміє, як адаптувати його в команду, на якій позиції він буде грати і так далі. Тому я схвалюю трансфер Че Че, раз Кука сам попросив його купити".

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Юзер Bibi вважає, що Че Че забракло характеру, аби заграти в Динамо: Цікаво, чому Данило так швидко повернувся з України? Наскільки я його пам'ятаю по іграх за Палмейрас, то футболіст він хороший. Але в Динамо він практично не грав. Це мене бентежить. Або з тренером не порозумівся, або ж не адаптувався до європейського футболу.

Це все зрозуміло, таке буває з кожним. Але мені не подобається, що Че Че навіть не став боротися за місце в основному складі і при першій же можливості втік з Динамо. Це говорить про те, що він слабохарактерний".

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