"Справа не в Ліверпулі, річ в нас, бо, судячи з таблиці, все в наших руках. Якщо показуватимемо свій футбол, свій рівень, то виграватимемо матчі. Манчестер Юнайтед не потрібно дивитися на інших – нам потрібно дивитися на себе і знайти спосіб повернутися на свій рівень.

Помилка Де Хеа у відеоогляді матчу Вест Хем – Манчестер Юнайтед – 1:0

Нічого не змінилось. Якби ми виграли у Вест Хема, то нам було б легше, але нам потрібні три перемоги у чотирьох матчах. Все в наших руках, і ми маємо вірити в себе.

Де Хеа? Ми хочемо, щоб він залишився. Він лідирує в АПЛ за сухими матчами. Ми не посідали б нинішнє місце, якби не він. Я вважаю, що для занепокоєння через помилку у грі з Вест Хемом приводів немає. Таке трапляється. Команда має впоратися з подібними речами, проявляти характер", – цитує наставника манкуніанців BBC.

Нагадаємо, що голкіпер Манчестер Юнайтед припустився помилки, яка призвела до гола. У підсумку "червоні дияволи" зазнали поразки. Команда Тен Хага наразі посідає четверту сходинку у турнірній таблиці АПЛ з 63 балами.

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