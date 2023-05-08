"Ман Юнайтед не посідав би нинішнє місце, якби не він": Тен Хаг захистив антигероя матчу проти Вест Хема
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг прокоментував поразку команди в матчі 35 туру АПЛ проти Вест Хема.
"Справа не в Ліверпулі, річ в нас, бо, судячи з таблиці, все в наших руках. Якщо показуватимемо свій футбол, свій рівень, то виграватимемо матчі. Манчестер Юнайтед не потрібно дивитися на інших – нам потрібно дивитися на себе і знайти спосіб повернутися на свій рівень.
Помилка Де Хеа у відеоогляді матчу Вест Хем – Манчестер Юнайтед – 1:0
Нічого не змінилось. Якби ми виграли у Вест Хема, то нам було б легше, але нам потрібні три перемоги у чотирьох матчах. Все в наших руках, і ми маємо вірити в себе.
Де Хеа? Ми хочемо, щоб він залишився. Він лідирує в АПЛ за сухими матчами. Ми не посідали б нинішнє місце, якби не він. Я вважаю, що для занепокоєння через помилку у грі з Вест Хемом приводів немає. Таке трапляється. Команда має впоратися з подібними речами, проявляти характер", – цитує наставника манкуніанців BBC.
Нагадаємо, що голкіпер Манчестер Юнайтед припустився помилки, яка призвела до гола. У підсумку "червоні дияволи" зазнали поразки. Команда Тен Хага наразі посідає четверту сходинку у турнірній таблиці АПЛ з 63 балами.
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