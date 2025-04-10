Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домінгес заявив, що в чемпіонаті світу 2030 мають узяти участь 64 команди, щоб якомога більша кількість країн здобула досвід участі в Мундіалі.

"Таке свято трапляється один раз, тому пропонуємо провести Мундіаль на 64 команди. Це для того, щоб якомога більша кількість країн змогли прожити й отримати такий глобальний досвід. Щоб свято змогло охопити всю планету і ніхто не залишився осторонь", – цитує Домінгеса журналіст Сесар Луїс Мерло у Твіттері.

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Нагадаємо, що ЧС-2030, який приймуть Іспанія, Португалія та Марокко, буде присвячений сторіччю першого Мундіалю, тому перші три поєдинки турніру відбудуться в Південній Америці – Аргентині, Парагваї та Уругваї.

Раніше ФІФА збільшила кількість учасників ЧС із 32 до 48.

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