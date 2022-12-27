Журналіст Ігор Циганик не бачить жодних причин обговорювати чутки про інтерес СК Дніпро-1 до екс-зірки Шахтаря.

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"У Тайсона така зарплата, що його в українському футболі зараз ніхто не потягне. СК Дніпро-1 ніколи не розглядав можливість запрошення цього футболіста. Не хотів навіть ставити це питання Євгену Краснікову, я сам можу на нього відповісти", – відрубав Циганик у ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, з 2010-го по 2013 рік Тайсон успішно виступав за Металіст, після чого перебрався в Шахтар за 15 мільйонів євро. У квітні 2021-го бразилець покинув Україну і повернувся на батьківщину. Справи в Інтернасьйоналі пішли не дуже добре, тому незабаром 34-річний вінгер може стати вільним агентом.

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