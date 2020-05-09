"Так зійшлися зірки": гендиректор Олімпіка – про звільнення екс-тренера Динамо

Генеральний директор Олімпіка Олексій Антонов сподівається, що Ігор Климовський зможе вивести команду з кризи.

Нагадаємо, у березні донецький клуб звільнив Вісенте Гомеса, під керівництвом якого команда програла 7 матчів поспіль та опустилася на передостаннє місце турнірної таблиці. Замість іспанця, який свого часу працював у київському Динамо, Олімпік очолив Ігор Климовський.

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"Відставка Гомеса? Так зійшлися зірки. Ми йому дуже вдячні за той досвід і спільну роботу, ми багато чому у нього навчилися. Команда щаслива, що попрацювала з ним. Зараз для Олімпіка настав ключовий відрізок. Ігор Климовський повинен показати себе повною мірою. Якщо все буде добре, в наступному сезоні він буде без приставки виконувача обов'язків", – розповів Антонов в ефірі програми "Залишайся з футболом" на телеканалі "Футбол 1".

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