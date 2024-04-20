"Так, я люблю це мати у своєму кабінеті": Почеттіно розповів, що змушує його дотримуватися дивного забобону
00:18 - Читать на русском
Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував наявність лимонів в його офісі.
"Так, я люблю мати лимони у своєму кабінеті. Це звичка, це не забобон, але мені подобається мати лимони у своєму кабінеті.
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Я не знаю, чому я маю в це вірити, чи допомагає це мені, чи ні. Але мені так комфортно. Це як вдома. Моє місце у тренувальному центрі зараз схоже на мій дім. Лимони змушують мене відчувати себе як вдома", – цитує наставника "синіх" BBC.
Нагадаємо, що Челсі наразі перебуває на дев'ятому місці у турнірній таблиці АПЛ з 47 балами.
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