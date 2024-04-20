"Так, я люблю мати лимони у своєму кабінеті. Це звичка, це не забобон, але мені подобається мати лимони у своєму кабінеті.

В Англії оголосили про революційні зміни правил для Зінченка, Мудрика і Ко

Я не знаю, чому я маю в це вірити, чи допомагає це мені, чи ні. Але мені так комфортно. Це як вдома. Моє місце у тренувальному центрі зараз схоже на мій дім. Лимони змушують мене відчувати себе як вдома", – цитує наставника "синіх" BBC.

Нагадаємо, що Челсі наразі перебуває на дев'ятому місці у турнірній таблиці АПЛ з 47 балами.

Челсі розніс Евертон покером Палмера – Мудрик лінувався, але отримав оплески, Миколенко страждав через тренера