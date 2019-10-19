"Так святкували, що я ключицю травмував", – Кополовець пригадав львівське дербі

Екс-півзахисник львівських Карпат Михайло Кополовець напередодні матчу західноукраїнського клубу проти Львова розповів про значимість дербі.

"Для мене львівське дербі – це нереальна самовіддача і шалений стадіон. Пригадую, тоді в місті вже за місяць до гри білборди розклеїли і анонсували нашу битву. Мій гол у ворота Львова був особливим для мене з кількох причин. По-перше, це мій дебютний гол у Прем’єр-лізі. Пам’ятаю, як сидів на лаві запасних і думав: "Капєц, ми "горимо" 0:2. Це траур...".

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Однак Карпати продемонстрували характер, а я навіть забив четвертий гол. Сандро Гурулі не міг мене наздогнати, тому від щастя штовхнув – я впав, усі на мене навалилися. Так святкували, що я ключицю травмував. Шалені емоції... Не знаю, у мене ще дітей немає, а, отже, я не переживав надзвичайних емоцій батьківства, тому ці матчі з Львовом – чи не найяскравіші спогади у житті", – пригадав Кополовець в інтерв’ю офіційному сайту ФК Карпати.

Сьогодні Кополовець, який виступав за Карпати з 2007 по 2015 роки, є граючим спортивним директором футбольного клубу Минай.

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