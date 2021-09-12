"Авторитет Шахтаря трохи нас "задушив" протягом перших 15-20 хвилин, поки ми не забрали м'яч під контроль. Зв'язали 4-5 передач, перевели з флангу на фланг, зрозуміли, що тут можна витискати більше.

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Забитий гол допоміг Шахтарю відчути впевненість ближче до наших воріт. Однак наприкінці першого тайму з нашим контролем м'яча, швидкими виходами, грою між ліній, особливо коли починали від трьох центральних захисників Адамюка, Сватка та Логінова, Шахтар не мав на це відповіді.

В перерві команда з гарними емоціями підготувалася до другого тайму, де протягом перших 25 хвилин ми точно награли щонайменше на гол. 10 моментів проти Шахтаря ти мати не можеш, але те, що є, мусиш забивати. Дуже мало команд діють так хоробро, як ми сьогодні. Коли були з м'ячем у другій зоні, пресинг Шахтаря не був явно вираженим, а ми мали час вишикуватися в 3-4-3, що просто додавало нам впевненості. А надто – у контратаках скористатися простором за спинами Вітао й Матвієнка, де вони дуже страждають від довгих передач, і ми це знаємо. Це нормально й логічно, тому що лінія оборони в Шахтарі грає дуже високо. А в нас є дуже швидкісні футболісти. На жаль, при цьому ми не забили, а суперник забив і закрив матч – 2:0.

Настільки сміливо, хоробро проти Шахтаря грав... ну, тільки Монако! А де Монако і де ми наразі? Ми вірили в те, що можемо вирвати нічию, проте нам забракло реалізації, щоб утілити це в життя. А команда в мене божевільна. Коли в неї є емоції, вона і ввісьмох проти Десни може вирвати перемогу. Якщо такий футбол, як сьогодні, ми демонструватимемо довгий час, то перемагатимемо значно частіше, ніж програватимемо. Якщо ми можемо так пресингувати, що Степаненко б'є по аутах...

За три дні Шахтар гратиме в Лізі чемпіонів, а ми б’ємося з ним у деяких моментах на рівних. Хоча, безумовно, індивідуальні якості – божевільні, вирішують матч. Гол Фернандо – просто знімаю капелюх. Лассіна Траоре також відмінно зіграв індивідуально, але вже коли ми дуже ризикували, й закрити матч було значно легше.

Маленький висновок: можливо, показаного рівня наразі недостатньо, щоб обігравати команду Ліги чемпіонів, але буде досить як мінімум з 90% інших суперників?", – цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

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