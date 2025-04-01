"Сьогоднішній футбол залишається на доволі таки невисокому рівні. Мені здається, що так раніше грало Динамо-2.

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Не подобається, тому що багато футболістів, клубів і тренерів не можуть пересилити та змусити команди грати до останньої секунди, хвилини – до свистка. Ми багато дивимося Англію, Іспанію, Італію і все інше – на останніх хвилинах забиваються м’ячі. У нас такого немає. Тренери не розуміють, куди вони йдуть, багато інтерв’ю дають за те, що вони в процесі, футболісти в процесі", – сказав Ващук в інтерв'ю SportArena.

До слова, Владислав Ващук виступав за Динамо у 1993-2003 та 2005-2008 рр. Екс-захисник збірної України завершив кар'єру гравця у 2011 році.

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