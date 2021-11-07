"Грали дуже пасивно, не встигали перебудуватись, перекрити вільних гравців. Але найцікавіше, що ще сьогодні зранку на передматчевій установці все це гравцям пояснювалось. Шкода команду, хлопці повернулись у гру в такому важкому матчі, забили три голи, але пропустили четвертий гол. Неприємно, бо сталось це після довгої передачі і неконтрольованих підбирань…

Чорноморець – Рух – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Повернулись у гру завдяки характеру гравців, які були на полі. Що сказав хлопцям після матчу? Та нічого. Помовчали. Просто помовчали. Сказав, що мені дуже шкода. Шкода футболістів: так повернутись у гру і так програти – це нонсенс", – поділився Кучук у коментарі офіційному сайту Руха.

Нагадаємо, львів'яни примудрились відігратись з рахунку 0:3 у матчі з Чорноморцем, але перемога залишилась за одеситами – 4:3 в підсумку.

Чорноморець феєрично перестріляв Рух – марний подвиг львів'ян після 0:3, Федорчук оформив дубль