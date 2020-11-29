"Динамо мало повну перевагу в першому таймі. Ворсклу не впізнати – і це заслуга киян. Вони здорово зіграли, пресингували, не давали супернику приймати. Словом, були господарями на полі, забили два м'ячі, суддя не зарахував третій...

Динамо здобуло ювілейну перемогу в домашніх матчах УПЛ

Не знаю, що суддя придумав в епізоді з вилученням Забарного. Він грав в м'яч і ноги піднялися за інерцією. Ніяких зумисних дій не було.

Взагалі, в матчі дуже часто застосовували VAR. Так не можна. Явні моменти з пенальті або рукою – можна. Але коли вже забили гол, гравці пообнімалися, м'яч на середині поля, а вони розвідали – рік тому було у когось положення поза грою! Забагато VAR. Не можна весь час до нього звертатися.

Почали міняти гравців і це внесло свої корективи. Динамо зараз в хорошому стані. У другому таймі було зрозуміло, що доля матчу вже вирішена і кияни намагалися зіграти обережніше, щоб не отримати травму – десь винести м'яч, десь уникнути зіткнення", – цитує Сабо 1927.kiev.ua.

До слова, головним рефері матчу був Юрій Іванов, арбітром VAR – Катерина Монзуль. Зауважимо, після 11-ти турів Динамо лідирує в УПЛ з 26 очками, а Ворскла йде третьою. Між командами другим розташувався Шахтар.

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