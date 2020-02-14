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"Так може вчинити лише підліток": головний інвестор Герти знищив Клінсманна через несподівану втечу з клубу

14 лютого 06:00 1100 Читать на русском
"Так може вчинити лише підліток": головний інвестор Герти знищив Клінсманна через несподівану втечу з клубу
Юрген Клінсманн / Сайт Герти

Основний інвестор Герти Ларс Віндгорст розкритикував колишнього тренера команди Юргена Клінсманна, який пропрацював лише три місяці.

"Я шкодую, що Юрген Клінсманн раптово покинув нас. Я розмовляв з ним по телефону, і він вибачився за це. Він також дуже шкодує.

Клінсманн назвав причини свого відходу з Герти – тренер не протримався в Берліні й трьох місяців

Але, на жаль, він не зможе повернутися до наглядової ради клубу через те, як він пішов. Спосіб його відходу був неприйнятним для нас. Так може вчинити лише підліток, але не в діловому світі. Його ім'я звучало на міжнародному рівні, і ми були дійсно близькі до того, щоб залучати нових спонсорів. Тепер з цим виникли певні труднощі", – цитує Віндгорста ESPN.

До слова, Герта під керівництвом Клінсманна провела 10 матчів – 3 перемоги, 3 нічиї та чотири поразки.

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Німеччина Герта Герта Юрген Клінсманн Юрген Клінсманн
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