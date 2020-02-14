"Так може вчинити лише підліток": головний інвестор Герти знищив Клінсманна через несподівану втечу з клубу

Основний інвестор Герти Ларс Віндгорст розкритикував колишнього тренера команди Юргена Клінсманна, який пропрацював лише три місяці.

"Я шкодую, що Юрген Клінсманн раптово покинув нас. Я розмовляв з ним по телефону, і він вибачився за це. Він також дуже шкодує.

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Але, на жаль, він не зможе повернутися до наглядової ради клубу через те, як він пішов. Спосіб його відходу був неприйнятним для нас. Так може вчинити лише підліток, але не в діловому світі. Його ім'я звучало на міжнародному рівні, і ми були дійсно близькі до того, щоб залучати нових спонсорів. Тепер з цим виникли певні труднощі", – цитує Віндгорста ESPN.

До слова, Герта під керівництвом Клінсманна провела 10 матчів – 3 перемоги, 3 нічиї та чотири поразки.

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