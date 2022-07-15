"Так кажуть лише дилетанти": Хацкевич переконаний, що Динамо не має переваги над Фенербахче
Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич поділився думками щодо майбутнього поєдинку киян проти Фенербахче.
"Усі кажуть, що Динамо має проходити Фенербахче. Так кажуть лише дилетанти. Фенербахче – досить сильна команда. Прийшов новий тренер, він також дуже добре знає Динамо, грав проти киян у Лізі чемпіонів (Жорже Жезуш очолював Бенфіку, яка була суперником киян у минулому сезоні ЛЧ – прим.). Це такий самий гранд турецького футболу, як і Динамо в Україні.
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Буде цікава гра, шанси рівні. Жодної переваги у Динамо я не бачу. Динамо грало благодійні матчі, Фенербахче грало у чемпіонаті, цим усе нівелюється. Хто на полі буде кращим, у кого вища майстерність, той і переможе", – зазначив Хацкевич в інтерв'ю Fanday.
Матчі Динамо – Фенербахче відбудуться 20 і 27 липня. Перед цим, 18 числа, команди дізнаються потенційного суперника в третьому раунді кваліфікації – вже в понеділок відбудеться жеребкування.
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