"Усі кажуть, що Динамо має проходити Фенербахче. Так кажуть лише дилетанти. Фенербахче – досить сильна команда. Прийшов новий тренер, він також дуже добре знає Динамо, грав проти киян у Лізі чемпіонів (Жорже Жезуш очолював Бенфіку, яка була суперником киян у минулому сезоні ЛЧ – прим.). Це такий самий гранд турецького футболу, як і Динамо в Україні.

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Буде цікава гра, шанси рівні. Жодної переваги у Динамо я не бачу. Динамо грало благодійні матчі, Фенербахче грало у чемпіонаті, цим усе нівелюється. Хто на полі буде кращим, у кого вища майстерність, той і переможе", – зазначив Хацкевич в інтерв'ю Fanday.

Матчі Динамо – Фенербахче відбудуться 20 і 27 липня. Перед цим, 18 числа, команди дізнаються потенційного суперника в третьому раунді кваліфікації – вже в понеділок відбудеться жеребкування.

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