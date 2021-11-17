"Наша збірна зрештою посіла свою другу сходинку у групі, яку їй експерти і пророкували перед початком відбіркового циклу, хоча й у непростій боротьбі. І в цьому хлопці винні самі, розбазаривши чимало очок у поєдинках із нижчими за класом опонентами.

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Користуючись нагодою, потрібно віддати належне збірній Франції, яка, виставивши бойовий склад, взяла гору у паралельному матчі, який не мав для неї жодного турнірного значення. Так і мають діяти справжні професіонали.

Що далі? Насамперед необхідно все проаналізувати, врахувати кожну дрібницю, оскільки у наступному раунді нам, швидше за все, не вдасться уникнути зустрічі з кимось із топів. Поки що найменше претензій до лінії півзахисту. А ось над усуненням помилок у центрі оборони та при реалізації гольових моментів доведеться серйозно попрацювати", – сказа Маркевич у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, стикові матчі відбудуться навесні 2022 року: півфінали – 24 та 25 березня, фінали – 28 та 29 березня. Жеребкування плей-офa відбору на ЧС-2022 пройде 26 листопада.

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