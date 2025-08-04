– Поразка срібного призера минулого чемпіонату від дебютанта УПЛ вимагає пояснень.

– Не хочу шукати виправдань. Кожному потрібно розібратися у собі. У нас була важка дорога з Белграда. Ми провели два складні матчі з Партизаном у Лізі конференцій. У команді дуже багато нових футболістів – треба працювати.

Дебют Кудрівки та два вилучення Олександрії у відеоогляді матчу УПЛ

– Виліт від Партизана надламав команду?

– Психологічно нам було важко. Тиск на наших хлопців у Белграді був колосальним зі сторони фанатів Партизана. Що вони кричали і говорили – не хочу коментувати. Нам потрібно було терпіти та відповідати на футбольному полі. Але сталося те, що сталося.

– Зараз у вас багато легіонерів. Вони зрозуміли, де опинились?

– Потрібно жорстко їм усе пояснити. Перше спілкування відбулося сьогодні (3 серпня) у роздягальні. Завтра вихідний. Потім продовжимо розмову ще жорсткіше. Так грати не можна.

– Як пояснити вилучення Кампуша?

– Він хоча б б’ється на футбольному полі. Це я можу зрозуміти. Запитань до хлопців у мене немає. Але впевнений, вони є у нашого головного тренера. А от питання є до арбітра сьогоднішньої гри Євгена Цибулька. Як він судить? Невеликий поштовх з нашого боку – і він одразу свистить. Нас б’ють по ногах – ніякої реакції.

– Скільки часу тобі потрібно, щоб відійти від такої важкої поразки?

– Мені потрібен день, щоб відключитися від футболу. Потім треба старанно працювати, – цитує Булецу SportArena.

Кудрівка дебютувала в УПЛ, здолавши Олександрію у грі з двома голами зі штрафних – "аграрії" знову завершили вдев'ятьох