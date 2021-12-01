"З точки зору гравців Баварії, Польщі та Німеччини цьогорічний "Золотий м'яч" став розчаруванням. Цим рішенням я не був здивований, це було щось схоже на те, що трапилося з Франком Рібері в 2013 році.

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Ми маємо чудових гравців у Бундеслізі, але попри це для світового визнання потрібно більше міжнародних успіхів. Це також відмінна мотивація для мене зробити все можливе, щоб виграти з Баварією Лігу чемпіонів. І наступна можливість довести, що ми сильні, буде в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів проти Барселони", – цитує Мюллєра Sport.es.

Нагадаємо, що France Football отримав лавину критики за рішення віддати "Золотий м'яч-2021" Ліонелю Мессі, а не Лєвандовскі.

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