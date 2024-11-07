"Так буде краще": Дешам пояснив свою відмову викликати Мбаппе до збірної Франції
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам не викликав форварда Реала Кіліана Мбаппе на найближчі матчі Ліги націй, чим спровокував дискусію.
"Я спілкувався з ним кілька разів. Добре подумавши, я ухвалив таке рішення. Думаю, так буде краще, і я не збираюся ні з ким сперечатися з цього приводу.
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Можу вас запевнити у двох речах: Кіліан хотів приїхати в розташування збірної, і його невиклик не пов'язаний з його проблемами за межами поля.
Ви можете не погоджуватися з деякими моїми рішеннями, але так чи інакше я зобов'язаний їх ухвалювати", – зазначив Дешам.
Франція зіграє два матчі в Лізі націй – з Ізраїлем та Італією.
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