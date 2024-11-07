"Я спілкувався з ним кілька разів. Добре подумавши, я ухвалив таке рішення. Думаю, так буде краще, і я не збираюся ні з ким сперечатися з цього приводу.

Мбаппе вдруге не потрапив до заявки збірної Франції на матчі Ліги націй

Можу вас запевнити у двох речах: Кіліан хотів приїхати в розташування збірної, і його невиклик не пов'язаний з його проблемами за межами поля.

Ви можете не погоджуватися з деякими моїми рішеннями, але так чи інакше я зобов'язаний їх ухвалювати", – зазначив Дешам.

Франція зіграє два матчі в Лізі націй – з Ізраїлем та Італією.

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