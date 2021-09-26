Головний тренер Миная Василь Кобін має претензії до своїх підопічних після матчу 9-го туру УПЛ проти Львова (1:2).

"Чому програли? Причини тут очевидні. Ми програли верхову дуель, ми програли підбори, ми програли силову дуель. Сьогодні команда показала найслабшу гру за той період, що ми працюємо.

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Нам залишається працювати. Провину за поразки беру на себе. Зараз не хочу робити якісь висновки, цей тиждень був для нас складним. Ми програли у Полтаві, програли в Кубку, програли сьогодні. Все тільки починається. Потрібно тримати удар і рухатися вперед.

Як будемо виходити зі смуги невдач? Це вже наші проблеми, як ми будемо виходити. Це мої особисті проблеми, як команду витягувати з цього. Будуть певні висновки, тому що так не може тривати.

Була довіра до певних футболістів, зараз трохи у мене зміниться погляд, тому що немає результату", – сказав Кобін в ефірі ТК Футбол.

Після 8-ми турів УПЛ Минай розташувався на 14-й сходинці з 6-ма заліковими балами.

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