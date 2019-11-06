Тадіч знищив арбітра за вилучення двох гравців Аякса у матчі проти Челсі

Хавбек Аякса Душан Тадіч не приховував свого роздратування рішеннями рефері Джанлуки Роккі у матчі 4 тура Ліги чемпіонів проти Челсі (4:4).

Капітан амстердамців вважає, що арбітр міг і не показувати другі жовті картки Блінду і Велтману, порушення яких відбулись упродовж однієї атаки Челсі.

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"Все складалося нормально, але потім дехто зруйнував гру. Як можна в одному епізоді показати відразу дві червоні картки? Я нічого не розумію. Я дуже пишаюся командою, ми змогли вистояти, граючи удев'ятьох. У будь-якому разі, ми дуже злі через це. На моїй пам'яті подібне ніколи не траплялось", – наводить слова Тадіча De Telegraaf.

До слова, 30–річний хавбек Аякса повинен зіграти за збірну Сербії у матчі відбору Євро-2020 проти України, який відбудеться 17 листопада.

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