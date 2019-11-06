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Тадіч знищив арбітра за вилучення двох гравців Аякса у матчі проти Челсі

10:30 429 Читать на русском
Тадіч знищив арбітра за вилучення двох гравців Аякса у матчі проти Челсі
Душан Тадіч / Reuters

Хавбек Аякса Душан Тадіч не приховував свого роздратування рішеннями рефері Джанлуки Роккі у матчі 4 тура Ліги чемпіонів проти Челсі (4:4).

5’ Жоржінью
63’ Сесар Аспілікуета
71’ Жоржінью
74’ Ріс Джеймс
 
Таммі Абрахам 2’
Квінсі Промес 20’
Кепа Аррісабалага 35’
Донні ван де Беек 55’
Дейлі Блінд 68’
Джоел Велтман 69’
2’ Таммі Абрахам
5’ Жоржінью
20’ Квінсі Промес
35’ Кепа Аррісабалага
55’ Донні ван де Беек
63’ Сесар Аспілікуета
68’ Дейлі Блінд
69’ Джоел Велтман
71’ Жоржінью
74’ Ріс Джеймс

Капітан амстердамців вважає, що арбітр міг і не показувати другі жовті картки Блінду і Велтману, порушення яких відбулись упродовж однієї атаки Челсі.

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"Все складалося нормально, але потім дехто зруйнував гру. Як можна в одному епізоді показати відразу дві червоні картки? Я нічого не розумію. Я дуже пишаюся командою, ми змогли вистояти, граючи удев'ятьох. У будь-якому разі, ми дуже злі через це. На моїй пам'яті подібне ніколи не траплялось", – наводить слова Тадіча De Telegraaf.

До слова, 30–річний хавбек Аякса повинен зіграти за збірну Сербії у матчі відбору Євро-2020 проти України, який відбудеться 17 листопада.

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Теги
Арбітри Джанлука Роккі Джанлука Роккі Челсі - Аякс Душан Тадіч Душан Тадіч Аякс Аякс Ліга чемпіонів
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