Тадіч: Збірна Сербії заслужила перемогу над Україною

Хавбек збірної Сербії Душан Тадіч оцінив виступ своєї команди у матчі 10 туру відбору Євро-2020 проти України (2:2).

"Ми заслужили перемогу, шкода, що ми пропустили цей нещасливий гол. Відбулось чимало хороших змін у порівнянні з останнім матчем.

Сербія – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Я більше задоволений нашим виступом проти України, ніж проти Люксембургу, тому що ми грали з більш серйозною збірною і уникнули багатьох провалів. Нам потрібно виправити деякі дрібні деталі. Треба віддавати менше ініціативи супернику. Ми повинні бути більш стабільними, серйозна команда не може дозволити собі стільки злетів і падінь", – цитує Тадіча Kurir sport.

Нагадаємо, серби посіли третю сходинку групи В, однак у них залишаються пробитися в основний етап Євро-2020 через Лігу націй.

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