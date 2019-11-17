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Тадіч: Збірна Сербії заслужила перемогу над Україною

20:37 1251 Читать на русском
Тадіч: Збірна Сербії заслужила перемогу над Україною
Душан Тадіч (з м'ячем) / Starsport

Хавбек збірної Сербії Душан Тадіч оцінив виступ своєї команди у матчі 10 туру відбору Євро-2020 проти України (2:2).

9’ Душан Тадіч
56’ Алєксандар Мітровіч
 
Роман Яремчук 33’
Артем Бєсєдін 90+3’
9’ Душан Тадіч
33’ Роман Яремчук
56’ Алєксандар Мітровіч
90+3’ Артем Бєсєдін

"Ми заслужили перемогу, шкода, що ми пропустили цей нещасливий гол. Відбулось чимало хороших змін у порівнянні з останнім матчем.

Сербія – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Я більше задоволений нашим виступом проти України, ніж проти Люксембургу, тому що ми грали з більш серйозною збірною і уникнули багатьох провалів. Нам потрібно виправити деякі дрібні деталі. Треба віддавати менше ініціативи супернику. Ми повинні бути більш стабільними, серйозна команда не може дозволити собі стільки злетів і падінь", – цитує Тадіча Kurir sport.

Нагадаємо, серби посіли третю сходинку групи В, однак у них залишаються пробитися в основний етап Євро-2020 через Лігу націй.

Україна в Сербії вирвала драматичну нічию завдяки Бєсєдіну, завершивши відбір Євро-2020 без поразок

blog_ava
Сербія – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу
19:00
28340
Теги
Сербія - Україна Євро-2020 Сербія Сербія Душан Тадіч Душан Тадіч
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