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Тадіч: У парі Аякс – Динамо немає фаворита

13:22 1544 Читать на русском
Тадіч: У парі Аякс – Динамо немає фаворита
Душан Тадіч / Goal

Півзахисник Аякса Душан Тадіч вважає, що у парі Аякс – Динамо фаворит відсутній

"Я гадаю, що Аякс повинен грати у Лізі чемпіонів. Ми фаворити у матчі проти Динамо? В плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів немає фаворитів.

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Знаєте, я задоволений, що ми втратили очки на минулому тижні в матчі з Хераклесом (1:1), адже ми всі повинні розуміти, що ми – Аякс, який ніколи не повинен розслаблятись", – цитує Тадіча Ajax.netwerk.to.

Нагадаємо, перший матч між Аяксом та Динамо відбудеться 22 серпня, початок о 22:00.

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Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс
до матчу
2
дн
:
6
год
:
35
хв
Динамо
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Аякс Аякс Ліга чемпіонів Аякс - Динамо Душан Тадіч Душан Тадіч Динамо Динамо
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