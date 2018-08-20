Тадіч: У парі Аякс – Динамо немає фаворита

Півзахисник Аякса Душан Тадіч вважає, що у парі Аякс – Динамо фаворит відсутній

"Я гадаю, що Аякс повинен грати у Лізі чемпіонів. Ми фаворити у матчі проти Динамо? В плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів немає фаворитів.

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Знаєте, я задоволений, що ми втратили очки на минулому тижні в матчі з Хераклесом (1:1), адже ми всі повинні розуміти, що ми – Аякс, який ніколи не повинен розслаблятись", – цитує Тадіча Ajax.netwerk.to.

Нагадаємо, перший матч між Аяксом та Динамо відбудеться 22 серпня, початок о 22:00.

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