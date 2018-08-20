Тадіч: У парі Аякс – Динамо немає фаворита

Італія — 14:44 1543
-
Жертва дебюту Роналду – 39-річний вихованець Ювентуса у жахливому стані після зустрічі з КР7, а той знову показав клас
-
5 клубів Прімери, які могли б орендувати Луніна: від ненависної в Україні команди до зовсім неможливого варіантуІспанія — 14:10 3473
-
Наші за кордоном: Сюрприз від Яковенка, плювок Селезньова, черговий гол ПетрякаСвіт — 13:45 4433
-
Реал у першому домашньому матчі без Роналду зібрав найменше глядачів на трибунах за останні 9 роківІспанія — 12:59 1852
-
Шевченко хоче викликати Василя Кравця в збірну УкраїниЗбірна України — 12:37 1641
Всі новини