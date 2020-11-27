Досвідчений атакувальний хавбек – гравець тижня в ЛЧ, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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У голосуванні вболівальників Тадіч випередив трьох конкурентів – вінгера Борусії Д Санчо, півзахисника Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша та оборонця Аталанти Робіна Госенса. Серб у матчі проти Мітьюлланда оформив 2 результативні передачі. Це дозволило амстердамцям здобути перемогу (3:1) та продовжити боротьбу за вихід до 1/8 фіналу.

У нинішньому сезоні Душан Тадіч провів 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів і віддав 6 асистів.

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