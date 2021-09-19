У феєричному матчі проти Камбюра сербський форвард відзначився двома асистами. Таким чином Тадіч пройшов позначку в 100 результативних передач у чемпіонаті та повторив, здавалося, вічний рекорд Піта Кайзера – легенди Аякса 60-х і 70-х.

У Тадіча та Кайзера тепер по 101 асисту в Ередивізі, інформує Opta. На третьому місці в списку ще один ексгравець Аякса Хакім Зієш (87 асистів), а далі йде Дірк Кюйт (78 гольових передач).

До слова, в сезоні 2020/21 Душан Тадіч провів 51 матч у всіх турнірах, у яких забив 22 м'ячі та віддав 26 результативних передач. А в поточному сезоні в активі серба вже 3 голи та 4 асисти.

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