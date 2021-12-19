Півзахисник Аякса Душан Тадіч відзначився непересічним досягненням у 2021 році, примудрившись залишити позаду Ліонеля Мессі.

Серб віддав результативну передачу на Аллє у поєдинку 16-го Ередивізі, завдяки чому зумів перевершити досягнення Ліонеля Мессі.

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Як повідомляє DAZN, цей асист став 37-м для Тадіча у 2021 році. Мессі ж 36 разів асистував партнерам протягом 2011 року.

До слова, Душан провів 22 поєдинки за Аякс у поточному сезоні в усіх турнірах, у яких забив 7 голів та віддав 12 асистів.

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