Тадіч: Нам повинно бути соромно

Півзахисник збірної Сербії Душан Тадіч прокоментував розгромну поразку (0:5) у матчі кваліфікації Євро-2020 проти збірної України.

"Так, це найскладніший момент у кар'єрі. Дуже жахлива гра, я думаю, що ми постійно не встигали, і майже не тиснули на суперника.

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Україна виглядала більш потужною, ніж вона є насправді. Тому ми повинні проаналізувати гру і бути самокритичними.

Ми повинні взяти на себе відповідальність і не допускати, такого у майбутньому. Це дуже болісна поразка. Ми всі повинні подивитися у дзеркало і не шукати винуватця в інших. По-перше, ми повинні починати від себе.

Я б не сказав, що ми помилились із розстановкою на гру. Українці були більш швидкі, краще грали в обороні, а ми постійно не встигали за ними", – поділився Тадіч у коментарі Sportske.

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