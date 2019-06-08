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Тадіч: Нам повинно бути соромно

09:13 542 Читать на русском
Тадіч: Нам повинно бути соромно
Душан Тадіч / AP

Півзахисник збірної Сербії Душан Тадіч прокоментував розгромну поразку (0:5) у матчі кваліфікації Євро-2020 проти збірної України.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

"Так, це найскладніший момент у кар'єрі. Дуже жахлива гра, я думаю, що ми постійно не встигали, і майже не тиснули на суперника.

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Україна виглядала більш потужною, ніж вона є насправді. Тому ми повинні проаналізувати гру і бути самокритичними.

Ми повинні взяти на себе відповідальність і не допускати, такого у майбутньому. Це дуже болісна поразка. Ми всі повинні подивитися у дзеркало і не шукати винуватця в інших. По-перше, ми повинні починати від себе.

Я б не сказав, що ми помилились із розстановкою на гру. Українці були більш швидкі, краще грали в обороні, а ми постійно не встигали за ними", – поділився Тадіч у коментарі Sportske.

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Теги
Україна - Сербія Сербія Сербія Україна Україна Євро-2020 Збірна України Душан Тадіч Душан Тадіч
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