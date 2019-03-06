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Тадіч – про свій фінт: Зідан був моїм улюбленим гравцем, можливо, я передивився відео з його грою

13:18 410 Читать на русском
Тадіч – про свій фінт: Зідан був моїм улюбленим гравцем, можливо, я передивився відео з його грою
Душан Тадіч / Соцмережі

Герой матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Аяксом прокоментував результат поєдинку та свій неймовірний фінт.

70’ Марко Асенсіо
93’ Начо
 
Хакім Зієш 7’
Давід Нерес 18’
Душан Тадіч 64’
Лассе Шьоне 72’

"Можливо, це найкращий футбол, у який я коли-небудь грав. Ми перемогли найкращий клуб у світі. Це особливий день, адже ми здобули цю перемогу.

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Я дуже пишаюся нашими вболівальниками, одноклубниками, тренерами, керівництвом. Думаю, ми багатьох ощасливили. Заради таких моментів я і перейшов в Аякс.

Ми показуємо чудові речі, коли всі працюють на благо команди. Нам потрібно продовжувати в тому ж дусі.

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Зідан був моїм улюбленим гравцем. Все, що він робив, виходило по-особливому. Можливо, я передивився відео з його грою", – цитує Тадіча De Telegraaf.

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Теги
Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Аякс Аякс Аякс Душан Тадіч Душан Тадіч
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