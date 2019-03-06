Тадіч – про свій фінт: Зідан був моїм улюбленим гравцем, можливо, я передивився відео з його грою

Герой матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Аяксом прокоментував результат поєдинку та свій неймовірний фінт.

"Можливо, це найкращий футбол, у який я коли-небудь грав. Ми перемогли найкращий клуб у світі. Це особливий день, адже ми здобули цю перемогу.

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Я дуже пишаюся нашими вболівальниками, одноклубниками, тренерами, керівництвом. Думаю, ми багатьох ощасливили. Заради таких моментів я і перейшов в Аякс.

Ми показуємо чудові речі, коли всі працюють на благо команди. Нам потрібно продовжувати в тому ж дусі.

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Зідан був моїм улюбленим гравцем. Все, що він робив, виходило по-особливому. Можливо, я передивився відео з його грою", – цитує Тадіча De Telegraaf.

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