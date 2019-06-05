Тадіч – про майбутній матч зі збірною України: У суперника є цікаві виконавці, але ми будемо грати на перемогу

Півзахисник збірної Сербії і Аякса Душан Тадіч поділився очікуваннями від майбутнього відбіркового матчу на Євро-2020 проти збірної України.

"Дивився гру України з Португалією і можу сказати, що Україна – добре організована команда, яка має декількох цікавих футболістів у складі.

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У нас є гравці, які знаходяться в хорошій формі, тому, думаю, ми зможемо домогтися позитивного результату.

Подивимось, як ми увійдемо в гру, як буде розвиватися ситуація. У всіх випадках, ми постараємося перемогти", – наводить слова Тадича офіційний сайт футбольного союзу Сербії.

Нагадаємо, матч Україна – Сербія відбудеться 7 червня на Арені-Львів. Початок гри о 21:45.

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