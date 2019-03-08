toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЧЕЛСІ - ДИНАМО ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛІГА ЄВРОПИ

Тадіч – найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів

13:41 1 Читать на русском
Тадіч – найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів
Душан Тадіч / B/R

Форвард Аякса Душан Тадіч отримав нагороду за прекрасну гру в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

70’ Марко Асенсіо
93’ Начо
 
Хакім Зієш 7’
Давід Нерес 18’
Душан Тадіч 64’
Лассе Шьоне 72’

Душан Тадіч визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Сербський форвард переміг у голосуванні Уго Льоріса, Ромелу Лукаку та Муссу Мареджа.

Реал – Аякс: фантастичний фінт Тадіча визнаний найкращим моментом дня у Лізі чемпіонів

Тадіч познущався над Реалом на Сантьяго Бернабеу. Аякс створив сенсацію, обігравши чинного володаря трофею з рахунком 1:4 та вибивши його з турніру. Головний герой зустрічі – 30-річний нападник. В його активі два класні асисти на Зієха та Нереса, а також ефектний гол у ворота "вершкових".

Катастрофа, якої Реал не бачив за свої 117 років: згадуючи тренера Ярмоленка, Роналду і ще 10 дивовижних фактів

Теги
Душан Тадіч Душан Тадіч Аякс Аякс Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Аякс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
44
хв
Ювентус
21:30
Удінезе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук