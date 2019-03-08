Тадіч – найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів

Форвард Аякса Душан Тадіч отримав нагороду за прекрасну гру в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

Душан Тадіч визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Сербський форвард переміг у голосуванні Уго Льоріса, Ромелу Лукаку та Муссу Мареджа.

Реал – Аякс: фантастичний фінт Тадіча визнаний найкращим моментом дня у Лізі чемпіонів

Тадіч познущався над Реалом на Сантьяго Бернабеу. Аякс створив сенсацію, обігравши чинного володаря трофею з рахунком 1:4 та вибивши його з турніру. Головний герой зустрічі – 30-річний нападник. В його активі два класні асисти на Зієха та Нереса, а також ефектний гол у ворота "вершкових".

Катастрофа, якої Реал не бачив за свої 117 років: згадуючи тренера Ярмоленка, Роналду і ще 10 дивовижних фактів