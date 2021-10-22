"Футбол 24" традиційно аналізує ситуацію в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками чергового туру групового турніру в Лізі чемпіонів, Лізі Європи і Лізі конференцій сезону 2021/22.

Третій єврокубковий тиждень подарував Україні першу осінню перемогу. Зоря здолала софійський ЦСКА в Лізі конференцій і відстояла наші позиції після поразок Динамо від Барселони та Шахтаря від Реала в Лізі чемпіонів. Успіх луганців приніс Україні 0,4 бала до таблиці коефіцієнтів УЄФА. Ми залишилися на 11 місці.

Що з конкурентами? Австрія продовжує відриватися – три перемоги на тижні від Зальцбурга, Рапіда та ЛАСКа принесли 1,2 бала. Шотландія завдяки звитягам Селтіка та Рейнджерс у Лізі Європи набрала 0,8 бала та піднялася на 9 місце, обійшовши Росію. Росіяни зганьбилися тотально: Зеніт, Спартак і Локомотив дружньо програли.

Як наслідок – Україна скоротила відставання від агресора до 0,682 бала. Таку дистанцію можна відіграти за один тиждень. Ще один позитив – ми збільшили відрив від головного переслідувача. Сербія набрала лише 0,25 бала (нічия Црвени Звезди). Відрив від 12 місця складає комфортні 1,875 бала. А от Бельгія та Швейцарія трішки наблизилися.

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За цей тиждень Україна має тільки 19-й доробок серед конкурентів, а в сезонному рейтингу з 3,4 пункту перебуває на 22 місці. Єдина радість – Росія (2,5) та Шотландія (3,1) виступають ще гірше. Справжні дива творять Нідерланди, які за цей сезон вже вибили неймовірні 8 пунктів. На вершині рейтингу жодних змін: Англія лідирує, Іспанія друга, Німеччина не може обійти Італію.

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