Минулого тижня Динамо та СК Дніпро-1 програли своїм суперникам і не принесли нічого в таблицю коефіцієнтів. Вчора вдалося трішки реабілітуватися.

Динамо взяло реванш в Аріса та пройшло далі в ЛК – Сидорчук і Андрієвський створили красу, Бущан виграв серію пенальті

Кияни обіграли в основний і додатковий час Аріс та заробили 1 очко, а успіх у серії пенальті вберіг від втрати другого єврокубкового повпреда. Дніпровці вилетіли з Ліги Європи в Лігу конференцій, але розписали нічию зі Славією, заробивши пів очка.

Розділивши цей доробок на п'ять команд, отримаємо 0,3 бала до таблиці коефіцієнтів. Україна зберігає місце в топ-15 рейтингу.

На жаль, конкуренти виступають ще краще. Шість асоціацій, які переслідують Україну, провели тиждень ще краще. Ізраїль, Чехія, Греція та Хорватія набрали по 0,5 бала, Данія – 0,625, а Польща – 0,75.

Норвегія пішла у відрив на 14 місці, додавши до свого активу 0,75 бала. Можна радіти просадці (0,2 бала) Сербії, Швейцарії та Австрії, однак ці країни вже відірвалися занадто далеко.