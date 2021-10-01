"Футбол 24" традиційно береться до аналізу ситуації у таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками чергового туру групового турніру в Лізі чемпіонів, Лізі Європи і Лізі конференцій сезону 2021/22.

Відгомонів другий тур групового етапу єврокубків. Український вболівальник знову мав мало причин радіти. Із трьох команд очки в спільну скарбничку приніс лише Шахтар. Донеччани в Києві розписали 0:0 із міланським Інтером, хоча мали нагоди вирвати перемогу.

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Проте, й "нерадзуррі" цілком могли повернутися на Апенніни зі щитом – подвійний сейв Пятова на останніх хвилинах став яскравою демонстрацією справді хорошої форми ветерана. Натомість Динамо та Зоря свої поєдинки програли фактично без бою. "Біло-сині" були знищені Баварією у Мюнхені (0:5), а підопічні Віктора Скрипника зазнали справедливого домашнього фіаско від Роми (0:3).

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Отже, Україна набрала за цей тиждень мізерні 0,2 пункти в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Як і раніше, загальний результат дозволяє втримувати 11-те місце. Ця позиція гарантує на літо 2023 року представництво в єврокубках на рівні п'яти команд. Зокрема, в Лізі чемпіонів гратимуть два колективи, але віце-чемпіон стартуватиме з 2-го туру кваліфікіції, а чемпіон – із плей-офф кваліфікації.

Кращим варіантом для України є 10-те місце. Тоді чемпіон розпочинатиме ЛЧ відразу з групового етапу. Та наразі відставання від Шотландії становить 0,9 балів. Представники Каледонії – Рейнджерс і Селтік – взагалі програли свої матчі в Лізі Європи. Тепер шотландців обійшла Росія. У скарбницю країни-агресора додали очок Зеніт і Спартак, здолавши Мальме та Наполі відповідно.

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До слова, в наступному турі єврокубків на наших представників чекатимуть не менш серйозні протистояння. У Лізі чемпіонів Шахтар прийме вдома мадридський Реал, а Динамо поїде в гості до Барселони. Натомість луганська Зоря завітає в Софію на двобій із ЦСКА. Єврокубковий мідвік пройде 19-21 жовтня.

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