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Табарес: Суарес подорослішав після інциденту з укусом К'єлліні на ЧС-2014

14 червня 20:24 226 Читать на русском
Табарес: Суарес подорослішав після інциденту з укусом К'єлліні на ЧС-2014
Луїс Суарес та Джорджо К'єлліні / Фото VistaNews

Наставник збірної Уругваю Оскар Вашингтон Табарес пригадав епізод на ЧС-2014 у матчі Уругвай – Італія.

Нагадаємо, нападник Уругваю Луїс Суарес вкусив захисника Італії Джорджо К'єлліні на 78-й хвилині матчу третього туру групового етапу ЧС-2014 в Бразилії.

"Немає сумніву в зрілості Суареса, він став набагато дорослішим, ніж в 2014 році. Він сильно змінився, подорослішав, а те, що сталося в Бразилії – це частина життя.

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Він пройшов великий шлях для того, щоб виступити на ЧС-2018 в Росії", – цитує Табареса видання ТАСС.

Нагадаємо, на ЧС-2018 Уругвай зіграє на груповому етапі проти Росії, Єгипту, та Саудівської Аравії.

Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Уругвай Уругвай Луїс Суарес Луїс Суарес ЧС-2014 Джорджо К'єлліні Джорджо К'єлліні
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