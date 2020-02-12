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Таарабт залякує Шахтар брутальним фолом у Кубку Португалії – не обійшлося без крові

10:05 410 Читать на русском
Таарабт залякує Шахтар брутальним фолом у Кубку Португалії – не обійшлося без крові
Адель Таарабт / фото із відкритих джерел

Неприємний епізод трапився під час матчу-відповіді півфіналу Кубка Португалії між Бенфікою та Фамаліканом.

Півзахисник "орлів" Адель Таарабт у боротьбі за верховий м'яч жорстко зіграв проти опонента, завдавши тому удару ліктем. На обличчі гравця Фамалікана з'явилася кров. Цікаво, що марокканець навіть не отримав попередження за цей епізод.

Бенфіка стала першим фіналістом Кубка Португалії

Додамо, що сам поєдинок завершився унічию (1:1). Оскільки у першому півфінальному матчі Бенфіка у рідних стінах здобула перемогу (3:2), то саме лісабонці стали першими учасниками фіналу Кубка Португалії.

Нагадаємо, що чинні чемпіони Португалії є суперником донецького Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи, перший матч цього протистояння відбудеться вже 20 лютого в Харкові, початок о 19:55.

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Бенфіка Бенфіка Відеоновини Адель Таарабт Адель Таарабт Португалія
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