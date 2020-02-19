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Таарабт: Шахтар дуже сильний і заслуговує на повагу

19 лютого 20:44 209 Читать на русском
Таарабт: Шахтар дуже сильний і заслуговує на повагу
Адель Таарабт / фото із відкритих джерел

Півзахисник португальської Бенфіки Адель Таарабт поділився очікуваннями напередодні матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря.

 

"Всі гравці Бенфіки дуже кваліфіковані. Хто б завтра не вийшов поруч зі мною у центрі поля, він гратиме на високому рівні. Я не озираюся назад, я дивлюся лише вперед. Якщо я перебуваю зараз тут, у Бенфіці, то так і потрібно.

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В останніх матчах, попри негативний результат, ми грали дуже добре, у нас багато чого вдавалося. Звісно через це на команду чинять тиск, але ми почуваємося добре і готові до завтрашнього матчу проти Шахтаря.

До кожної гри ми готуємося, щоб перемогти. Звісно, ми поважаємо Шахтар, який також, як і ми, грав у Лізі чемпіонів. Цей клуб дуже сильний і заслуговує на повагу. Однак ми налаштовані на перемогу і хочемо показати якісну гру", – сказав Таарабт.

Поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка відбудеться вже завтра, 20 лютого, в Харкові на ОСК Металіст. Початок зустрічі – о 19:55.

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Теги
Ліга Європи Шахтар - Бенфіка Адель Таарабт Адель Таарабт Бенфіка Бенфіка
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