Таарабт: Будемо напружено працювати, аби перемогти Шахтар

Півзахисник португальської Бенфіки Адель Таарабт поділився очікуваннями від участі у Лізі Європи.

"Бенфіка – це чудовий клуб, який завжди буде брати участь у безлічі змагань одночасно. Тут вітають будь-якого виконавця, який може додати якості грі команди. Але є і свій стиль. Я, наприклад, повинен був підлаштовуватися під вимоги тренера Бруно Лаге. Він грає за схемою 4-4-2, яка для мене була незвичною. Тому я намагаюся зрозуміти, що наставник хоче бачити від мене на полі і як я можу допомогти партнерам.

Бенфіка – Шахтар: стартував продаж квитків на матч Ліги Європи

Ми завжди налаштовуємось на кожен поєдинок. Зізнаюсь чесно, я думав, що ми вийдемо в плей-офф найпрестижнішого клубного турніру Європи, адже у нас команда рівня Ліги чемпіонів. Однак зараз ми знаходимося в Лізі Європи і знаємо, що матчі в лютому будуть вирішальними для визначення планів клубу на закінчення сезону. Ми будемо напружено працювати, щоб перемогти донецький Шахтар. Бенфіка завжди налаштована на перемогу, але поважає кожного суперника", – цитує Таарабта португальське видання A Bola.

Нагадаємо, перший поєдинок між Шахтарем і Бенфікою у Лізі Європи відбудеться в Харкові 20 лютого о 19:55. Матч-відповідь у Лісабоні – вже через тиждень, 27 лютого, о 22:00.

"Не найкращий варіант": Маркевич назвав умови, при яких Шахтар пройде Бенфіку, і пояснив, чому Зеніт – це не команда