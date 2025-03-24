Колишній нападник київського Динамо та збірної України Віктор Леоненко прокоментував гру півзахисника "синьо-жовтих" Георгія Судакова у матчах плей-офф Ліги нації проти Бельгії.

– Судаков знову грав на позиції лівого півзахисника, хоча в першому матчі було видно, що він там себе невпевнено почуває.

– Та він зараз на будь-якій позиції ніякий. Ребров, напевно, хоче показати, що в нього всі гравці – універсали.

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Висновки не роблять від слова зовсім! Ну видно ж, що людина ніхрена не може, – сказав Леоненко в інтерв'ю Sport-Еxpress.

Нагадаємо, Георгій Судаков в обох стикових поєдинках Ліги націй проти Бельгії грав на позиції лівого вінгера.

До слова, збірна України програла Бельгії (0:3) у другому матчі плей-офф та не змогла кваліфікуватись у дивізіон А Ліги націй. Наступний сезон "синьо-жовті" проведуть у дивізіоні B, а бельгійці зберегли місце в еліті турніру.

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