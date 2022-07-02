Динамо після нічиєї та поразки у поєдинках з клубами 2 дивізіону чемпіонату Швейцарії чекав середняк тамтешньої Суперліги. Це частина благодійного турне заради України Match for Peace! Stop the War! Сьйон на літніх зборах зумів переграти лише Івердон, з яким команда Луческу розійшлася миром. Відзначаємо, що на повернення у стартовий склад гравців збірної України, які днями приєдналися до Динамо після продовженого відпочинку, наразі ще треба зачекати. Тим не менше після попереднього спарингу, який відбувся 3 дні тому, в основі – 7 змін.

Динамо вперше програло у 2022-му – вихованець Арсенала на пару з Андрієвським обірвали успішну серію Луческу

Динамо: Бойко – Тимчик, Бурда, Боль, Дубінчак – Яцик, Шепелєв – Н. Волошин, Буяльський, Ванат – Гармаш

Сьйон: Лінднер – Бальтазар, Гргіч, Стоїлькович, Лаванші, Араз, Япічіньйо, Поха, Халабаку, Саїнтіні, Каваре.