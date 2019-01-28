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Наставник Зеніта Сємак: Вважаю, що Ракицький зробить нас сильнішими

22:59 184 Читать на русском
Наставник Зеніта Сємак: Вважаю, що Ракицький зробить нас сильнішими
Ярослав Ракицький / ФК Зеніт

Головний тренер Зеніта Сергій Сємак прокоментував перехід Ярослава Ракицького.

"Я думаю, останнім часом ми потребували хорошого центрального захисника з хорошим початком атаки, з лівою ногою. У нас були певні проблеми при виході з оборони, коли на лівому фланзі грав "правоногий" гравець.

Ракицький офіційно перейшов у Зеніт

Зараз я дуже радий. Я розмовляв з Ярославом і радий, що він прийняв нашу пропозицію. Не сумніваюся, що він своїм досвідом, ігровими якостями і характером допоможе нам, нашій команді, стати сильнішими", – цитує Сємака офіційний сайт Зеніта.

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Теги
Зеніт Зеніт Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Росія Сергій Сємак Сергій Сємак
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