Сємак: Думаю, у Ракицького не виникне проблем з адаптацією

Головний тренер Зеніта Сергій Сємак поділився власною думкою щодо адаптації захисника Ярослава Ракицького в російському клубі.

"Хотів би подякувати керівництву клубу і Ярославу за те, що рішення про його перехід було прийнято. Я ніколи не сумнівався в його професійних і особистісних якостях і радий, що такий гравець буде допомагати нашій команді досягати тих цілей, які перед нами стоять.

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Нас чекає великий шлях, роботи багато, часу мало. Відразу ж із корабля на бал, завтра ми вилітаємо на чергові збори. Але я впевнений, що ніяких труднощів у плані адаптації ні в команді, ні в зв'язку зі зміною місця проживання виникнути не повинно.

Незважаючи на такий тривалий виступ за Шахтар, в якому Ярослав залишив дійсно великий внесок, зараз настає новий етап в його кар'єрі. Сподіваюся, все складеться вдало. Ми зі свого боку раді і сподіваємося на плідну співпрацю.

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Ярослав може грати і в три, і в чотири захисники. У нього прекрасне розуміння гри, гарний початок атаки. Ми знаємо всі плюси і постараємося їх використовувати. А як грати, будемо вирішувати, виходячи зі стану гравців", – цитує Сємака офіційний сайт Зеніта.