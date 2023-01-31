"Мій статус зараз – флорболіст (Селезньов дав коментар під час благодійного матчу з хокею в залі – флорболу – прим.). Футболіст? Подивимось. Чи ще не закінчив? Я й не починав.

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Повернення Ракицького до Шахтаря? Я дуже радий за нього. Я не дуже хочу, щоби щось говорили, бо знаю, який він патріот, яка людина і що робить для країни. Пропонували мені повернутись до Шахтаря? Мені вже 38 років, нехай грають молоді хлопці", – зазначив Селезньов в коментарі Sportarena.

Нагадаємо, Євген виступав за Шахтар з 2001 по 2006, з 2008 по 2009, з 2011 по 2012 та з 2016 по 2017 роки. Загалом Селезньов відіграв 74 матчі за "гірників", відзначившись 30 голами та 7 результативними передачами.

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