Селезньов: Моя ціль з Малагою – вийти до Прімери

Новоспечений нападник Малаги Євген Селезньов поділився враженнями після переходу в іспанський клуб.

"Я почуваюся набагато краще після першого тренування з командою. Мені знадобиться трохи часу, щоб підготуватися до матчів і допомогти команді в наступних матчах.

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Моя ціль з Малагою – вийти до Прімери, це те, чого я з нетерпінням чекаю, і заради чого буду наполеглево працювати.

Денис Бойко говорив мені, що це ідеальне місто для того, щоб жити тут разом із сім'єю, але я не думав про це, щоб переїхати в Малагу.

Я знаю, що це дуже великий клуб, який грав у Лізі чемпіонів не так вже й давно. Завдяки Муньїсу я дізнався про клуб значно більше. Я знаю, що тут виступали великі гравці, а також про дербі з Севільєю та Бетісом.

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Всі знають, що я покинув Туреччину через проблеми з тренером. У мене були інші варіанти, але Муньїс переконав мене обрати Малагу. Ми знайомі ще по роботі в Дніпрі.

Тепер я хочу своєю працею допомогти команді здобути путівку у вищий дивізіон. Я не можу пообіцяти багато голів, але обіцяю, що буду працювати на 150%, щоб забити їх", – цитує Селезньова merchanendirecto.es.