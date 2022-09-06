Дортмунд провів 2 зразкові атаки під завісу тайму і здобув комфорну перевагу. Спочатку спрацювала трійка Зюле-Брандт-Ройс, яка за лічені секунди пролетіла все поле і організувала гол. Потім Геррейро сам перехопив м'яч, віддав Рейні і відкрився на порожні ворота – 2:0.

Челсі осоромився поразкою від Динамо З, Борусія Д розгромила Копенгаген з екс-легіонером Шахтаря: перші матчі групи ЛЧ

На 83-й хвилині Беллінгем добив Копенгаген. Ця атака вийшла найбільш ефектною – 4 поспіль передачі у дотик і точне завершення від зіркового англійця.