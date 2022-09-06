Свято комбінаційного футболу у відеоогляді матчу Борусія Д – Копенгаген – 3:0
6 вересня 23:38 - Читать на русском
Борусія Дортмунд ефектно здолала Копенгаген у 1 турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
Дортмунд провів 2 зразкові атаки під завісу тайму і здобув комфорну перевагу. Спочатку спрацювала трійка Зюле-Брандт-Ройс, яка за лічені секунди пролетіла все поле і організувала гол. Потім Геррейро сам перехопив м'яч, віддав Рейні і відкрився на порожні ворота – 2:0.
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На 83-й хвилині Беллінгем добив Копенгаген. Ця атака вийшла найбільш ефектною – 4 поспіль передачі у дотик і точне завершення від зіркового англійця.
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