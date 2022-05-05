"Святкування закінчаться сьогодні": Ребров стримано відреагував на здобуття першого трофею на Близькому Сході
Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров лаконічно висловився щодо перемоги в Кубку Ліги ОАЕ.
"Святкування закінчаться сьогодні. Всі гравці чудово розуміють, що ми не маємо часу на нові святкування. Потрібно подвоїти зусилля, і завтра ми безперечно почнемо готуватися до нового матчу", – наводить слова Реброва прес-служба Аль-Айна.
Ребров зі синами відсвяткував перший трофей на Близькому Сході – патріотична світлина
Нагадаємо, що підопічні Сергія Станіславовича у серії пенальті вирвали перемогу в фіналі Кубка Ліги ОАЕ, принісши українському фахівцю перший трофей на Близькому Сході.
Додамо, що Аль-Айн також лідирує у чемпіонаті ОАЕ, маючи 52 очки після 21 зіграного туру. Друга Аль-Вахда має на 7 пунктів менше.
Аль-Айн виграв Кубок ліги ОАЕ – перший трофей Реброва на Близькому Сході