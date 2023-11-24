Мессі мав конфлікт з Родріго під час матчу Бразилія – Аргентина. Лео начебто спитав у бразильця: ""Якщо ми чемпіони світу, то чого це ми сц*куни?".

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На це відреагував батько Родріго, який в Instagram поруч з кадрами інциденту написав: "Святий, який ні з ким не конфліктує... Серйозно, хтось дивується?". До епізоду з Родріго він додав кадр з поєдинку Аргентина – Уругвай, де Мессі потрапив у суперечку з Мануелем Угарте.

Нагадаємо, що Аргентина мінімально перемогла Бразилію (1:0), завдавши пентакампеонам історичної поразки – бразильці вперше програли у домашньому матчі кваліфікації до чемпіонату світу.

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