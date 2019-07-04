Данець українського походження Святченко приєднався до популярного флешмобу Bottlecapchallenge – ефектне відео

Данський захисник українського походження Ерік Святченко старається бути в темі світових трендів.

Мережу захопила нова розвага – #bottlecapchallenge, в якій потрібно ударом ноги "скрутити" кришку з пляшки. Повз такого флешмобу не зміг пройти захисник Мітьюлланда Ерік Святченко.

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Данський клуб опублікував у твіттері відеоролик, де 27-річний оборонець ногою хвацько відкрив пляшку з водою.

В минулому сезоні чемпіонату Данії Ерік провів 27 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

Нагадаємо, Ерік Святченко – син українського художника Сергія Святченка. Батько футболіста виїхав до Данії у 1990 році.

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