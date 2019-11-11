Святченко голом допоміг Мітьюлланду розгромити Копенгаген

Відбувся заключний матч 16-го туру чемпіонату Данії Мітьюлланд – Копенгаген.
Чемпіонат Данії, 16-й тур
Мітьюлланд – Копенгаген – 4:1
Голи: Каба, 28, 52, Евандер, 42, Святченко, 60 – Н'Дойє, 56
Довбик голом не врятував Сеннерюск від поразки у надрезультативному матчі
Після нічиєї з Динамо у Лізі Європи (1:1) Копенгаген зазнав фіаско у виїзному матчі проти Мітьюлланда.
Господарі відвантажили 4 голи, натомість суперник зумів відзначитись лише голом престижу. Один з голів Мітьюлланда забив данський захисник українського походження Ерік Святченко.
Після 14-ти турів чемпіонату Данії Копенгаген перебуває на другій сходинці, поступаючись Мітьюлланду на 7 очок.
"Якщо в УЄФА не вистачає грошей на VAR, то хоча б зір арбітрів перевіряли", – бурхлива реакція на Копенгаген – Динамо