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Святченко голом допоміг Мітьюлланду розгромити Копенгаген

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Святченко голом допоміг Мітьюлланду розгромити Копенгаген
Ерік Святченко / Фото ФК Мітьюлланд

Відбувся заключний матч 16-го туру чемпіонату Данії Мітьюлланд – Копенгаген.

Чемпіонат Данії, 16-й тур

Мітьюлланд – Копенгаген – 4:1

Голи: Каба, 28, 52, Евандер, 42, Святченко, 60 – Н'Дойє, 56

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Після нічиєї з Динамо у Лізі Європи (1:1) Копенгаген зазнав фіаско у виїзному матчі проти Мітьюлланда.

Господарі відвантажили 4 голи, натомість суперник зумів відзначитись лише голом престижу. Один з голів Мітьюлланда забив данський захисник українського походження Ерік Святченко.

Після 14-ти турів чемпіонату Данії Копенгаген перебуває на другій сходинці, поступаючись Мітьюлланду на 7 очок.

"Якщо в УЄФА не вистачає грошей на VAR, то хоча б зір арбітрів перевіряли", – бурхлива реакція на Копенгаген – Динамо

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Теги
Українці за кордоном Світ Копенгаген Копенгаген Мітьюлланд Мітьюлланд Ерік Святченко Ерік Святченко Відеоновини
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