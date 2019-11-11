Святченко голом допоміг Мітьюлланду розгромити Копенгаген

Відбувся заключний матч 16-го туру чемпіонату Данії Мітьюлланд – Копенгаген.

Чемпіонат Данії, 16-й тур

Мітьюлланд – Копенгаген – 4:1

Голи: Каба, 28, 52, Евандер, 42, Святченко, 60 – Н'Дойє, 56

Довбик голом не врятував Сеннерюск від поразки у надрезультативному матчі

Після нічиєї з Динамо у Лізі Європи (1:1) Копенгаген зазнав фіаско у виїзному матчі проти Мітьюлланда.

Господарі відвантажили 4 голи, натомість суперник зумів відзначитись лише голом престижу. Один з голів Мітьюлланда забив данський захисник українського походження Ерік Святченко.

Після 14-ти турів чемпіонату Данії Копенгаген перебуває на другій сходинці, поступаючись Мітьюлланду на 7 очок.

"Якщо в УЄФА не вистачає грошей на VAR, то хоча б зір арбітрів перевіряли", – бурхлива реакція на Копенгаген – Динамо